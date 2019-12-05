مسؤول أمريكي يؤكد عقوبات قادمة ضد منتهكي الحريات في إيران

طهران(صدى):

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك ، على دعم الشعب الإيراني ، في احتجاجاته ضد ما وصفه بالنظام القمعي، مؤكدا أن مزيدا من العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان قادمة.

وقال براين هوك في خطابه للشعب الإيراني الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية على حسابها على تويتر، مساء الأربعاء: “أريد أن أتحدث اليوم عن حرية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة في إيران، لقد وعد قادة إيران في الدستور بحماية حرية التعبير للإيرانيين، بما في ذلك حرية الصحافة، كما سمح الدستور بالتجمعات والمسيرات العامة وهذه حقوق أساسية للإنسان”.

وأضاف ، لقد رفض النظام الإيراني هذه الحقوق طوال الأربعين سنة الماضية. وخلال الاحتجاجات الحاشدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان النظام ينفذ بوحشية انتهاكات شاسعة بحق الإيرانيين فيما يخص حرية التظاهر.

وكشفت مجلة بوليتكو الأميركية كانت كشفت في وقت سابق، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد تخطط لدعم احتجاجات الشعب الإيراني بعدة طرق، أبرزها رفع الحظر عن الإنترنت وتصعيد الحملة الإعلامية المساندة للشعب الإيراني، بحسب ما أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية.