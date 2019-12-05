بالصور.. سخرية واسعة من حذاء عيضة المنهالي

أبوظبي(صدى):

تسبب الفنانة الإماراتي عيضة المنهالي، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الحذاء الذي ظهر وهو يرتديه مؤخرًا.

وانهالت التعليقات الساخرة على الفنان الإماراتي، بعد ظهور بحذاء يشبه الحذاء النسائي كثيرًا، مؤكدين أنه لا يناسبه تمامًا.

وعلق البعض على هذه الإطلالة الغريبة، لافتين إلى أن هذا الحذاء سيكون الموضة السائدة للرجال خلال الفترة المقبلة.

وشارك الفنان عيضة المنهالي، في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، من خلال إحياء حفل غنائي وسط حضور جماهيري ضخم وصل إلى 12 ألف مشاهد.