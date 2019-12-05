3 أسباب تدفع ريال مدريد لحسم صفقة رويز بدلا من بوغبا

نواف السالم(صدى):

ينوي نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع لاعب وسط مميز، واتضح وجود 3 لاعبين على رأس المرشحين لارتداء قميص النادي الملكي.

ويوجد على رادار ريال مدريد كل من الإسباني فابيان رويز، نجم وسط نابولي الإيطالي، وبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب توتنهام هوتسبير.

ووضع ريال مدريد فابيان رويز كأولوية للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

وبالرغم من أن زيدان كان مصراً على ضم مواطنه بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تألق رويز مع نابولي دفعه إلى تغيير رأيه وجعل الإسباني الدولي هو الهدف الأول لريال مدريد، متفوقاً على بوغبا.

ويشار إلى 3 أسباب تدفع ريال مدريد إلى حسم صفقة رويز، بدلاً من بوغبا، أولها أن رويز لاعب يمثل المستقبل كونه يبلغ من العمر 23 عاماً، والثاني أن اللاعب الإسباني يمتلك قدرات هجومية مميزة للغاية، بصورة تفوق بوغبا، وهو ما أكده زيدان، أما السبب الثالث فهو أن سعر رويز سيكون أقل كثيراً من بوغبا، كون مانشستر يونايتد يريد بيع الفرنسي مقابل 150 مليون يورو على أقل تقدير، في حين يمكن لريال مدريد حسم صفقة رويز بـ80 مليون يورو“.