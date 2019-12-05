بالفيديو والصور.. Geely تقتحم الأسواق بـBinyue أقوى سيارات الدفع الرباعي

بكين(صدى):

تعتزم شركة Geely طرح سيارتها الجديدة المرتقبة Binyue قريباً بعدة أسواق ، والتي تتميز بتصميمها الفريد وإمكانياتها التي جعلتها من أكثر سيارات الدفع الرباعي تميزاً .

ونشرت الشركة فيديو ترويجي لسيارتها الجديدة Binyue والتي جاءت بمظهر عصري شبابي مع الشبك الأمامي ومصابيح الليد والفتحات الهوائية الكبيرة .

ومن الداخل ، تتسع المركة لـ 5 ركاب ، مع مقاعد جلدية وشاشة تقنية تعمل باللمس بخلاف شاشة أخرى أمام السائق ، بخلاف كاميرات المراقبة ونظم الأمان .

أما محركها ، فجاء بعزم 177 حصان ، وسعة 1.5 لتر ، مع الوصول لسرعة 100 كم / الساعة في 7.9 ثانية .