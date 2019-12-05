لتعزيز معاني الشفافية والقيم.. تقنية جدة تدشن حزمة من برامج نزاهة

محمد السعران(صدى):

تدشن الكلية التقنية بجدة الاثنين القادم 9 ديسمبر حزمة من فعاليات نزاهة والتي تستهدف اكثر من 7200 متدربا وتهدف هذه البرامج الى حماية وغرس قيم النزاهة لدى المتدربين وممارستها وتعزيز أدوار محاربة الفساد .

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن تنفيذ هذه البرنامج سيستمر طيلة هذا العام التدريبي متنوعاً في اتجاهاته التي تُعنى بالتعريف بنزاهة والتوعية بأهميتها ، والتفاعل مع اليوم العالمي للفساد ، وعقد محاضرات عن الواجبات الوطنية للنزاهة ، وإقامة عدد من ورش العمل تستهدف تعزيز معاني الشفافية وقيم النزاهة .

وكشف “السريعي” عن تنظيم مسابقة في هذا الصدد تستهدف جميع منسوبي الكلية من مدربين واداريين ومتدربين تهدف الى توسيع اطار التعريف بدور وأهمية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية عن تنمية الرقابة الذاتية ، وندوة عن قيم النزاهة ، فيما ستقام عدد من الفعاليات لنشر ثقافة المحافظة على الممتلكات ، وابراز دور الكلية في تحصين أبنائها ضد الفساد .

وأكد “السريعي” أهمية البرنامج بشكل عام في تكريس المنظومة الوطنية والأخلاقية المتماسكة للمتدربين ، وتعزيز قيم الولاء والانتماء ، وإدراك خطورة الفساد والعمل على محاربته واهميته في التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية مشيرا الى أن الكلية لن تأل جهدا في تعزيز كافة القيم والمثل والمبادئ لدى المتدربين وحثهم على المساهمة في تنمية الوطن ومنجزاته والمحافظة على مقدراته ومن ثم مواصلة الجهود نحو الاستمرار في تثقيف المتدربين كممارسة ورؤية أخلاقية في هذا الاتجاه.