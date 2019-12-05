قوميز يضع النصر في مأزق صعب 

ماجد محمد(صدى):

تجاهل نادي النصر تنفيذ حكم صدر عليه من غرفة فض المنازعات بخصوص شكوى تقدم بها وكيل الأعمال البرتغالي «بيدرو مانويل سيربا بينتو»، وكيل أعمال المدرب البرتغالي خوسيه قوميز الذي درب التعاون وتعاقد معه النصر دون إتمام العقد.

ويعتزم الوكيل البرتغالي التصعيد لجهات دولية في حال لم يمتثل نادي النصر للقرار، وكذلك في حال واصل اتحاد القدم مماطلته في إيقاع العقوبات على النصر وإلزامه بالتسديد.

وتفصيلا، أصدرت غرفة فض المنازعات قرارا يلزم نادي النصر بدفع مبلغ 1.189.182) ريال، وهي الدفعة الثالثة والأخيرة للوكيل، بأن الدفعة مستحقة منذ تاريخ قيد القضية في 5-12-2017 م، ولكن القضية بقت في أدراج اتحاد القدم (غرفة فض المنازعات) حتى تاريخ 17-3-2019 م يوم صدور القرار (14 شهرًا)،

وتبين أن النصر لم يقم بأي استئناف على القضية خلال المدة المحددة للاستئناف، وتنص لائحة الانضباط في المادة رقم 85 فيما يخص عدم تنفيذ القرارات بالنسبة للأندية بأن تكون العقوبات متدرجة وتبدأ بالخصم من النقاط وفي المرة الثانية المنع من التسجيل والثالثة الهبوط إلى درجة أدني.