مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بعسير يزور محافظ تنومة

محمد بن طحيطح(صدى):

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري يرافقه عدد من مديري الإدارات بفرع الرئاسة بمنطقة عسير بزيارة محافظ تنومة الأستاذ مسفر بن حامد الوادعي بمكتبه بالمحافظة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بعمل الهيئة واحتياجاتها .

وأعرب الشيخ “الشهري” عن شكره لسعادته على ما تجده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة من دعم وتوجيه غير محدود.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.