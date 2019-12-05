رازفان يرفع قائمة الـ 28 لاعبا للفيفا
اعتمد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم 28 لاعبًا، من بينهم الأجانب السبعة، وتم رفعها قبل أيام إلى الجهة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” .
وكشفت مصادر إعلامية ، أنه سيتم استبعاد 5 لاعبين لتكون القائمة النهائية مكونة من 23 لاعبًا.
وبهذا تكون قائمة الهلال في المونديال:
المعيوف، الواكد، الغامدي، جاريالبريك، كردي، هيون، البليهي، جحفلي، الحافظ، الشهراني، كادشالشلهوب، كنو، الفرج، عطيف، ن الدوسري، كويلار، العابد، سالم، إدواردو، كاريلو، خربين، هتان، جوفينكو، جوميز، الشهري، ذعار— سيتم استبعاد 5 لاعبين بسبب نظام البطولة.
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