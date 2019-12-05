رازفان يرفع قائمة الـ 28 لاعبا للفيفا

نواف السالم(صدى):

اعتمد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم 28 لاعبًا، من بينهم الأجانب السبعة، وتم رفعها قبل أيام إلى الجهة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” .

وكشفت مصادر إعلامية ، أنه سيتم استبعاد 5 لاعبين لتكون القائمة النهائية مكونة من 23 لاعبًا.

وبهذا تكون قائمة الهلال في المونديال:

المعيوف، الواكد، الغامدي، جاريالبريك، كردي، هيون، البليهي، جحفلي، الحافظ، الشهراني، كادشالشلهوب، كنو، الفرج، عطيف، ن الدوسري، كويلار، العابد، سالم، إدواردو، كاريلو، خربين، هتان، جوفينكو، جوميز، الشهري، ذعار— سيتم استبعاد 5 لاعبين بسبب نظام البطولة.