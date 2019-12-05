«السومة» يطلب من جمهوره الدعاء له

طلال الغامدي(صدى):

وجه مهاجم الأهلي عمر السومة رسالة لجمهوره طالباً الدعاء له إذ سيجري له اليوم الخميس عملية جراحية في ميونخ الألمانية لعلاج إصابته .

وقال “السومة ” في تصريحات تليفزيونية : أرجوا دعوات الجميع لي بخصوص العملية وسأعمل بجهد، وعمليتي اليوم الخميس وسأكمل علاج التقوية بالنادي الأهلي .

كما أكد لجمهوره على قوة آداء الأهلي وأنه لن يتأثر بغيابه في مواجهة الشباب بالجولة الـ13 قائلاً : فريقنا كامل حتى لو تغيبت أنا أو دجانيني فهناك من يسد عنا، وأمورنا الآن تحسنت عما قبل بشكل أكثر ونحن على أكمل إستعداد .

وكشف “السومة ” كواليس إصابته مشيراً إلى أنه شعر قبل نحو عامين بالإصابة ولكن الأطباء شخصوها بـ “فتق عادي ” وأنه لن يعيقه ن التمارين والملعب .

وأضاف : كنت أتمرن ولم أشعر بالألم إلا مرة أو مرتين ، وفي أحد المرات شعرت بألم قوي ، وقال الطبيب أنه فتق رياضي وليس عادي ، وظل الألم يراوده حتى شعر به فجأة بشكل قوي بمجرد أن يرتاح من سخونة الإحماء لذا قرر إجراء العملية .