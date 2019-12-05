لاند مارك العربية توفر 30 وظيفة شاغرة للنساء بالرياض
فتحت شركة لاند مارك العربية باب التقديم على 30 وظيفة شاغرة للنساء ، بمسمى (بائع – عام ) ، للعمل بمدينة الرياض .
وأوضحت الشركة أن الوظائف للمواطنات فقط ، بالشروط التالية :
• المؤهل العلمي : المرحلة المتوسطة
• لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة
• نوع الدوام : دوام كامل
المهام الوظيفية :
1- التعامل مع مدفوعات العملاء : تولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء، ومعالجة طلبات استبدال المنتجات، والمرتجعات وفقاً للسياسة المتبعة.
2- مراقبة مستويات المخزون : مراقبة مستويات المخزون والحفاظ على ترتيب المتجر، وإصدار طلبات لشراء المنتجات، والتعامل مع الواردات .
3- تقديم المشورة للعملاء : توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات، والاستخدامات، والأسعار. بيع المنتجات : بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي : هنا
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