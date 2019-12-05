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في إجراء جديد.. «إنستجرام» يُلزم مستخدميه بـ تحديد تواريخ ميلادهم

في إجراء جديد.. «إنستجرام» يُلزم مستخدميه بـ تحديد تواريخ ميلادهم
وكالات(صدى):

اشترط تطبيق ” إنستجرام ” على مستخدميه الجدد تحديد تواريخ ميلادهم، في إجراء جديد يستهدف المستخدمين الأصغر سنًا.

وتفصيلآ، كشف ” إنستجرام ” أن المعلنين ليسوا القوة الدافعة وراء هذا الشرط الجديد، في إشارة إلى إعلانات المواد الكحولية والقمار التي تقصرها سياسات التطبيق على المستخدمين الأكبر سنًا.

تجدر الإشارة إلى أن ” إنستجرام ” يُلزم مستخدميه البالغ عددهم مليونًا باستثناء حالات محدودة، أن يذكروا أن عمرهم لا يقل عن 13 عامًا.

ويُعتبر شرط” تاريخ الميلاد ” هو أحدث خطوة يتخذها إنستجرام؛ للتخلي عن مبادئ يطبقها منذ فترة طويلة مثل ” إخفاء الاسم أو الاسم المستعار ” التي ميزته عن فيسبوك.


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