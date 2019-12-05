‏وكيل جامعة الملك سعود يفتتح فعاليات اليوم العالمي للتربة

محمد السعران(صدى):

نيابة عن مدير جامعة الملك سعود الدكتور/بدران بن عبدالرحمن العمر رعى وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور/يوسف بن عبده عسيري، وبحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة /غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، وعدد من وكلاء ووكيلات الأقسام فعالية اليوم العالمي للتربة امس الذي أقامته كلية العلوم بالمدينة الجامعية للطالبات .

وتاتي الفعالية لمشاركة العالم بالاحتفال بهذا اليوم وتحقيقا لأحد ابرز أهداف رؤية 2030 وهو (مجتمع حيوي، بيئته عامرة)، وهي فعالية اجتماعية تهدف الى زيادة الوعي البشري بمخاطر إنجراف التربة الذي يعتبر التهديد رقم (1) لكوكبنا، فمساحة التربة الخصبة على هذا الكوكب تتناقص بمعدل ينذر بالخطر، الأمر الذي يشكل خطراً على قدرة المزارعين على زراعة المحاصيل الغذائية لإطعام سكان العالم الذين من المتوقع أن يتجاوز عددهم تسعة مليارات بحلول عام 2050.

تقدم الفعالية بشكل واحات منوعة تقدم المعلومة بطريقة فنية مبتكرة، مطعمة بجلسات حوارية عن التربة وتكوينها وأسباب تلوثها وطرق الحفاظ عليها، وتقدم منسوبات الكلية من موظفات وطالبات تجارب علمية تحقق الهدف من الفعالية بالحث على الحفاظ على التربة، والتوعية بالممارسات التي تؤثر عليها.

وهناك واحة يقدم فيها برامج ترفيهية ومهارات حرفية مرتبطة بالتربة بمشاركة حرفيات وفنانات ومتاجر زراعية