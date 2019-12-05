المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض يستقبل زوار القهوة والشوكولاتة

بدر الحارثي(صدى):

وسط حضور كثيف، حيث انطلق اليوم الثاني على التوالي استقبال زوار معرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في العاصمة الرياض الساعة الثانية ظهرا تشجيعا لاستقبال عدد زوار أكبر من الامس، الذي فتح ابوابه السادسة مساءا. وسوف يستمر افتتاح المعرض يوميا في نفس الوقت الى السابع من ديسمبر 2019. وأيضا أقيم مؤتمر الشرق الاوسط للقهوة بمشاركة اكثر من 15 متحدث من أكثر من 10 دول حول العالم.

وبحضور عدد من كبار المستثمرين ورجال وسيدات اعمال وكبار التجار في صناعة القهوة ومشتقّاتها، بهدف عقد صفقات لمنتجات القهوة ومستلزمات الشكولاتة وما شابها، حيث تواجد في المعرض شركات سعودية تبحث عن امتيازات لمقاهي اجنبية هدفهم بذلك بناء مشاريع كافيات بمواصفات عالمية، وأيضا تواجد شركات مهتمة ومتخصصة لبحث عن أفضل البن من مختلف الدول. صاحب المعرض انطلاق البطولة السعودية الاولى للباريستا لتهيئة المتسابقين وترشيح بطلاً يمّثل المملكة في التصفيات العالمية للبطولة، كما استمتع الحضور بالعروض التي قدمت من المتسابقين.

لاقى المعرض رواجاً واسعاً على تغطيات القنوات الفضائية والاذاعية وحضوراً لشخصيات بارزة محلية ودوليّة شهدت منطقة الكوفي ارينا حضوراً كثيفاً بزوار VIP واستمتعوا بمقطوعات طربيّة …ولحظات فنيّة ..وَ قهوة شتويّة وشوكّلت عالمية.