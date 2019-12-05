هيئة الهلال الأحمر تحتفي باليوم العالمي للتطوع وتكرم مجموعة من المتطوعين

محمد السعران(صدى):

برعاية معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي باليوم العالمي للتطوع ” تحت شعار” تطوع لمستقبل يشمل الجميع” مساء أمس الإربعاء بحضور المشرف العام على الخدمات الاسعافية الدكتور أحمد السلامة و مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الاستاذ سعود الحربي .

وتم خلال الأحتفال تكريم المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في ملتقى التطوع الذي اقيم في الكلية التقنيه للبنين بالرياض .وبدأ الحفل بكلمة لراعي الحفل القاها نيابة عنه الدكتور أحمد السلامة قال فيها أن الهيئة تعمل على جعل العمل التطوعي احد منتجاتها الإنسانية الرئيسية ولا سيماء أن العمل التطوعي احد المبادرات الهامة ضمن التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تسعى للوصول الى مليون متطوع في المملكة .

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها متطوعو هيئة الهلال الأحمر في أكثر من ١٤٨٩ فعالية متنوعة شهدتها مناطق المملكة خلال العام الماضي حيث بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في تلك الفعاليات أكثر من ٢٠٠٠٠ الف متطوع ومتطوعة ساهموا في تقديم الخدمات الطبية الإسعافيه الطارئه لقرابة ٣٢ الف حالة اسعافية .

من جانبه قال فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الأطرم أن ديننا الحنيف حث على العمل التطوعي مشيرا الى انه بعد تأسيس الدولة على أسس حديثة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمة الله انتشرت الجمعيات الخيرية في وطننا الغالي ويعمل بها عدد من المتطوعين والمتطوعات في مختلف المجالات والتي تحضى بإهتمام ودعم من القيادة الحكيمة ولاسيماء بالقطاع الثالث غير الربحي والذي يتكون من الجمعيات والهيئات الخيرية والتعاونية وجعلت هذا القطاع ركيزة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

كما القى رئيس ملتقى اعلاميون مبادرون الإستاذ زيد الخمشي كلمة شكر فيها هيئة الهلال الأحمر على إختيارهم راعي إعلامي لحفل اليوم العالمي للتطوع وأضاف الخمشي أن ملتقى اعلاميون مبادرون يضم ٢٥ اعلامي وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام نذروا أنفسهم للعمل التطوعي من خلال مفهوم وقف الوقت حيث يتم تخصيص جزأ من اوقاتهم لخدمة القطاع الثالث للمبادرة بالعمل التطوعي حيث يقدمون ادواتهم الإعلامية سواء كانو محررين صحافيين او مذيعين او مصورين أومؤثرين في السوشل ميديا ، واختتم الخمشي كلمته بالشكر والثناء لهيئة الهلال الأحمر على دعمها وتشجيعها للمتطوعين في ضل رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول الى مليون متطوع .

وشهد الحفل كلمة للمتطوعين القتها د.أحلام الحربي .ثم تم عرض فيديو عن إنجازات فريق التطوع لعام ٢٠١٩ ،

كما صاحب الحفل معرض ضم عدد من الفرق التطوعية التي تعمل تحت مظلة الهلال الأحمر السعودي ،

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتطوعين والمتطوعات والراعي الإعلامي ” اعلاميون مبادرون ” والداعمين