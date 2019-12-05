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أمانة عسير وفرع البيئة تستعدان لمنع المنتجات الزراعية المجهولة من دخول الأسواق

أمانة عسير وفرع البيئة تستعدان لمنع المنتجات الزراعية المجهولة من دخول الأسواق
محمد بن طحيطح(صدى):

عقدت إدارة الرخص و الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير صباح اليوم اجتماعاً مع ممثلي فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة بالمنطقة و ذلك استعدادا لتطبيق الضوابط والشروط الجديدة بعد ان بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر نظام “سجل” .

من جهته قال مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي ان دور الأمانة سيتبلور في السعي للتأكد من صلاحية المنتجات الزراعية في الأسواق للاستهلاك الادمي عبر سحب عينات عشوائية ، إضافة الى البدء بتطبيق التعليمات الجديدة للحد من انتشار المنتجات الزراعية مجهولة المصدر و ضرورة حصول المنتجات الزراعية على سجل زراعي وفق الأنظمة المعمول بها .

مشيرا الى أن الأمانة لن تتهاون مع من ليس لديه سجل زراعي أو ملصق على علب المنتجات الخاصة به و لن يتمكن من دخول الأسواق وتسويق منتجاته.

مشيرا بأن تلك الجهود تأتي من أجل ضبط عملية مراقبة المنتجات الزراعية التي تدخل إلى الأسواق بالمنطقة ، و للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، مشيدا بتعاون فرع البيئة مع الأمانة في هذا المجال؛ حفاظا على سلامة الغذاء.


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