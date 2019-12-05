محكمة تعاقب رجل بعدم معاشرة زوجته لمدة عام في دولة عربية
في أغرب حكم قضائي على الإطلاق، قررت محكمة مغربية معاقبة رجل بمنعه من الإقتراب من زوجته أومعاشرتها لمدة عام كامل بعد ثبوت دانته بتعنيفه لها .
كما ألزمته المحكمة بالخضوع لجلسات علاج نفسي ونبذ للعنف والسيطرة على الغضب من أجل التواصل الجيد مع زوجته .
ولا تعتبر هذه العقوبة الغريبة الأولى من نوعها ، إذ عاقبت نفس محكمة الإستئناف بمدينة تازة المغربية شاباً بعدم التواصل مع والدته أو الإقتراب من منزلها لمدة عام بعد تعنيفه لها أيضاً .
الجدير بالذكر أن القضاء المغربي لجأ لتلك العقوبات النفسية بعد إنتشار العنف ضد النساء لنسبة بلغت 54.4 % .
سهيل[ عدد التعليقات: 1520 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف يعني تعنيف
ال الشيخ[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الحكم عقوبة تعزيرية للزوج لأجل أنه أساء عشرة زوجته ويقوم بضربها
جراح[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 60 دقيقة
ماندري منو الخسران الزوج او الزوجة
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9238 ] نشر منذ 41 دقيقة
بعض الازواج ماهو بشر مايعرف اللطف ولا المعاشره-فقد قال الرسول صلى الله عليه وسل لاياتي احدكم شهوته كالبهيمه او كما ورد-
يرجعون يصطلحون قريب-
فيه وحده اشتكت زوجها في المحكمه وحكم القاضي ان لايعاشرها الا كل يوم خميس وما عجبها الحكم وقالت ياشيخ ترى الاثنين ايضا فضيله كالخميس-
قال قم خذ حلالك ولا عاد اشوفكم –
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9238 ] نشر منذ 31 دقيقة
للعلم هذا الحديث فيه ضعف لناقله-ولكنه اقرب من حياة بعض البشر-