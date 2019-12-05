محكمة تعاقب رجل بعدم معاشرة زوجته لمدة عام في دولة عربية

مليكة فؤاد(صدى):

في أغرب حكم قضائي على الإطلاق، قررت محكمة مغربية معاقبة رجل بمنعه من الإقتراب من زوجته أومعاشرتها لمدة عام كامل بعد ثبوت دانته بتعنيفه لها .

كما ألزمته المحكمة بالخضوع لجلسات علاج نفسي ونبذ للعنف والسيطرة على الغضب من أجل التواصل الجيد مع زوجته .

ولا تعتبر هذه العقوبة الغريبة الأولى من نوعها ، إذ عاقبت نفس محكمة الإستئناف بمدينة تازة المغربية شاباً بعدم التواصل مع والدته أو الإقتراب من منزلها لمدة عام بعد تعنيفه لها أيضاً .

الجدير بالذكر أن القضاء المغربي لجأ لتلك العقوبات النفسية بعد إنتشار العنف ضد النساء لنسبة بلغت 54.4 % .