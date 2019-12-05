تعرفي على تأثير تأجيل «الدورة الشهرية» على صحتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ بعض النساء لـ تأجيل ” الدورة الشهرية ” مما يدفعهم للاستعانة بحبوب منع الحمل، إلا أن هذا الأمر يُثير بعض القلق عند النساء من مخاطر تأجيلها.

وفي هذا السياق، أكد الأطباء أنَّ الاستعانة بحبوب منع الحمل لتخطي الدورة الشهرية هو أمرٌ آمن تمامًا، وبمقدور السيدات أن يتخطينَّ بأمان دوراتهن الشهرية لعدة أشهر على التوالي.

كما أوضح الأطباء أن هناك بعض الفوائد التي يمكن أن تعود على النساء اللاتي ترغبن في تخطي دوراتهن الشهرية، ومن بينها ما يلي:

• تجنب التقلبات المزاجية.

• تجنب ألم الحيض.

• تجنب التشنجات.

• منع المضاعفات التي تنجم عن اضطرابات النزيف.

• تجنب الصداع النصفي.

فيما أشاروا إلى أنه إذا كانت تعاني المرأة من حالة طبية أو مشكلة صحية، فقد يكون من الجيد السماح للدورة الشهرية بأن تحدث بشكل طبيعي.