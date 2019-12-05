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«الصحة»: تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية قد يسبب الوفاة

«الصحة»: تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية قد يسبب الوفاة
حمود العنزي(صدى):

حذرت وزارة الصحة من تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، مؤكدة انها تسبب ضعف المناعة ومضاعفات خطيرة .

ونشرت “الصحة ” انفوجرافيك توعوي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” ، موضحة تلك المخاطر كالتالي :

1- ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع .
2- ستبطل مفعول العلاجات ضد الإلتهابات البكتيرية .
3- ستكون الإلتهابات الطفيفة مثل إلتهاب الأذن أكثر خطورة .
4- ستضطر إلى قضاء فترات إقامة أطول بالمستشفى وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات .
5- تسبب زيادة عدد الوفيات .


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