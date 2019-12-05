قريبا.. تحويل «الصندوق العقاري» إلى مؤسسة تمويلية

علي القحطاني(صدى):

يعتزم صندوق التنمية العقارية، اعتماد الجهات العليا المختصة لتحويله إلى مؤسسة تمويلية “رسميا” خلال العام المقبل، وذلك للبدء في تنفيذ المهام الجديدة المنوطة به.

وبحسب المعلومات الواردة فإن التحويل من شأنه تمكين الصندوق من تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

ويساهم التحويل إلى مؤسسة تمويلية مستقبلا على إصدار صكوك لدعم المشاريع التمويلية التي تسعى إلى تنفيذها وتمويل مستفيدي برنامج “سكني” الحالي والمستقبلي.

ووصل عدد المستفيدين من برنامج “التمويل المدعوم” في الصندوق العقاري، نحو 170 ألف أسرة حتى الآن، في حين يعلن الصندوق في بداية الشهر المقبل عن الدفعة الأخيرة البالغ عددها نحو 90 ألف أسرة بعد أن استطاع خدمة ما يقارب 390 ألف مستفيد بشكل فعلي خلال الفترة السابقة.