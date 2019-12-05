بالفيديو.. طلاب يستقبلون معلمهم المصري بعد 25 عاما من مغادرته المملكة

محمود البلوي(صدى):

استقبل طلاب بمنطقة تبوك معلمهم المصري بحفاوة بالغة بعد مغادرته المملكة منذ 25 عاما، حيث سافر أحد الطلاب إلى مصر بحثا عن المعلم الذي زرع فيهم المعرفة، وتمكن بعد رحلة بحث من التوصل إليه في محافظة الأسكندرية ليجده مازال محتفظا بذكريات السنوات التي قضاهها بين طلابه في ثانوية حالة عمار وكذلك المملكة التي وصفها بوطنه الثاني.

وقال الطالب اتفقت أنا وزملائي أن نستقدمه إلى المملكة بتأشيرة زيارة ، وبالفعل أنهينا الإجراءات، ووصل اليوم عبر مطار تبوك الدولي، ورافقني في هذه المبادرة زملائي طلاب المعلم.

وعلق المعلم المصري، قائلا:” فوجئت بالموقف النبيل من طلابي بعد زيارتهم لي في مصر والتي تشرفت بعد هذه السنوات الطويلة بهم، وكذلك حين وصلت إلى المملكة وطني الثاني”.