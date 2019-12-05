بدافع السرقة.. سيدة تقتل عشيقها بمعاونة زوجها

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية علي قتل عشيقها بتحريض من زوجها من أجل سرقة مبلغ مالي منه، مبينة أنها تعرفت عليه في ملهي ليلي بشارع الهرم.

واعترفت المتهمة بأن زوجها طلب منها التعرف على تاجر الفاكهة وإقامة علاقة محرمة معه من أجل سرقة أموال منه.

وفي ذات يوم، اتصلت المتهمة بعشيقها وطلبت منه إحضار 3 آلاف جنيه معه واتفقت مع زوجها لقتله، وعندما حضر العشيق للشقة قتله الزوج ولكن افتضح أمرهما.

وخلال التحقيقات أقر الزوج أنه قتل عشيق زوجته دون قصد، وصدر قرارا بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.