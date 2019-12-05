انطلاق ورشة عمل تعقدها بلدية النماص تحت عنوان «الميزة التنافسية للأنشطة الاقتصادية للقرى والمدن»

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت في محافظة النماص امس الأربعاء ورشة العمل التي تستضيفها بلدية النماص تحت عنوان ‏(الميزة التنافسية للأنشطة الاقتصادية للقرى والمدن لمحافظة النماص ) برعاية واشراف من صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة ‏تطوير منطقة عسير وبحضور محافظ النماص المكلف الاستاذ حسن فراج حيث يشارك في هذه الورشة بلديات المحور الشمالي لمنطقة عسير وبحضور وفد من عدة شركات متخصصة في مجال تطوير الميزة النسبية للقرى والمدن .

حيث ذكر المهندس عبد الله بن دلبوح رئيس بلدية النماص في الكلمة الافتتاحية للورشة أن اختيار محافظة النماص ياتي ‏نظرا لأهميتها كبيئة استثمارية مهمة ولتوسطها لعدد من المحافظات التي تتميز بميزة نسبية فريدة من نوعها تتمثل في عدة جوانب سياحية و زراعية و حرفية وكونها وجهة سياحية هامة تحضى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة.

وقد توالت فقرات الورشة بين متحدثين من هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة عسير مخبرا في عدة مجالات إضافة إلى عقد ورشة متخصصة ‏من عدد من اصحاب الخبرة و الممارسين في عدة مجالات ترفيهية و زراعية و سياحية .

وفي ختام الورشة تم عرض التوصيات والمخرجات التي سيتم العمل على تحقيقها وفقا لجدول زمني محدد بمتابعة من بلدية النماص وهيئة التطوير لمنطقة عسير .

وقد شكر المهندس عبدالله بن دلبوح جميع الحضور في ختام‏ هذه الورشة كما قدم شكره لجميع المتحدثين والمشاركين والمساهمين في الأفكار والتجارب والخبرات التي أثرت بشكل كبير هذا اللقاء.