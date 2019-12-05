تحذير: أدوات التجميل تنشر بكتيريا خطيرة على وجهك !

لندن(صدى):

تستعمل المرأة أدوات الماكياج لعدة أشهر وربما تكون فاقدة للصلاحية أو غير نظيفة نتيجة عدم العناية بها مما يزيد من خطورتها على البشرة ، خاصةً إذا كانت تلك الأدوات بصالون تجميل متاحة للجميع .

وكشفت دراسة إنجليزية حديثة عن مخاطر صادمة لأدوات التجميل ، تسبب إنتشار بكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية، وكذلك بكتيريا الإشريكية القولونية وبكتيريا سيتروباكتر فرونديي وغيرها .

وقام الفريق بفحص 467 منتجًا “96 أحمر شفاه، و92 كحلًا، و93 ماسكارا، و107 ملمع شفاه، و79 إسفنجة “خلاط ” وهي الإسفنجة التي تخلط مكونات الماكياج ، واكتشفوا كميات هائلة من البكتيريا خاصةً بالإسفنجة “الخلاط ” .

وطالب الباحثون بأهمية استعمال أدوات الماكياج الخاصة بكي ، وتنظيف الإسفنج والفرش والتأكد من مدة الصلاحية ، خاصة ً للماكياج المحتوي على مواد سائلة لأنه بيئة أسرع لنمو البكتيريا .