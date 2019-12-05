بالصور.. جهود مكثفة لمرور جازان للتعامل مع آثار الأمطار

جازان(صدى):

أستنفرت إدارة مرور منطقة جازان جهودها لتنظيم حركة السير في الطرقات والشوارع الرئيسة في مدينة جازان بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة .

وذلك بإشراف ومتابعة مدير مرور منطقة جازان العميد/ راشد الغامدي .

حيث كُثفت الجهود الميدانية وطُبِقت خطة الأمطار التي تم إعدادها مسبقا من قبل إدارة المرور تحسبا للموقف وإستعداداً له حيث تم تعزيز التواجد المروري الميداني في الطرقات والشوارع والميادين من قبل ضباط وأفراد المرور .

كما جرى إغلاق بعض الطرقات بسبب تجمعات المياه بها وتحويل الحركة إلى الطرق البديلة حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم .

ومعالجة أزمة الإختتاقات المرورية وتقديم العون والمساعدة لقائدي المركبات التي علِقت مركباتهم في مياه الأمطار ٠