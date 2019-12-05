بالصور.. «السديس» يرعى تدشين معرض ولاء وعرفان للملك سلمان بمدرسة في مكة

نايف السالم(صدى):

رعى معالي الشيخ د عبدالرحمن السديس تدشين معرض ولاء وعرفان للملك سلمان بحضور سعادة مساعد مدير تعليم منطقة مكة د فهد الزهراني وسعادة مدير مكتب التعليم بجنوب مكة المكرمة د عبدالعزيز البارقي وكان في استقبالهم قائد المدرسة أ عبدالله الزهراني ومنسوبي المدرسة .

وقد شكر معالي الشيخ د عبدالرحمن السديس إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ومدرسة الإمام ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم على عنايتهم الكريمة ورعايتهم العظيمة لبرامج الاحتفاء ببيعة خادم الحرمين الشريفين التي تغرس في أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات قيم الولاء والعرفان لولاة الأمر وبلادنا المباركة .

ثم تحدث معاليه عن الإنجازات الفريدة والمشاريع الجديدة التي حظي بها الوطن والمواطن في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهما الله تعالى.

ثم قام قائد مدرسة الإمام ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم أ عبدالله الزهراني بتقديم الهدايا لمعالي الشيخ د عبدالرحمن السديس وسعادة مساعد مديرتعليم مكة ومدير مكتب التعليم الجنوب .

وقد اشتمل معرض ولاء وعرفان للملك سلمان على صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقطوف من أقوال وإنجازات الملك سلمان.