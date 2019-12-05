أضرار خطيرة لحبوب منع الحمل لا تستهيني بها

أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من النساء إلى تناول حبوب منع الحمل لرغبتهن في تأخير الإنجاب غير أنها تسبب أضرار خطيرة يجب عدم الإستهانه بها .

ونبه الأطباء إلى أضرار تسببها تلك الحبوب التي تمنع إنتاج البويضات ، وهي كالتالي :

1- زيادة الوزن : إذ أنها تعمل على إحتباس السوائل خاصةً حول الصدر والخصر بسبب التقلبات الهرمونية .

2- اضطرابات الدورة الشهرية : فغالباً ما تسبب تلك الحبوب تأخرها ، وقبل أن تبدأي في تناول حبوب جديدة قومي بإجراء اختبار للتأكد من عدم الحمل .

3- الصداع والصداع النصفي : إذ تزيد من حدوثهما ويفضل إستشارة الطبيب لتغيير تلك الحبوب إن استمر لأنها قد تكون غير ملائمة لجسمك .

4- رخاوة الصدر : وإذا شعرتي بألم ورخاوة زائدة استشيري الطبيب مع التقليل في الملح والكافيين .

5- الغثيان : يحدث للبعض ويفضضل تناولها مع العشاء أو قبل النوم وإذا استمر لأكثر من 3 أشهر استشيري الطبيب .

6- مشاكل بالقرنية وضعف الرؤية: فقد تشعرين أن نظارتك الطبية أصبحت غير ملائمة وأن هناك تغير في الرؤية .

7- زيادة الإفرازات : وتكون الإفرازات طبيعية أحياناً إلا أنه إذا تغير لونها يجب استشارة الطبيب .

8- التغيرات المزاجية : فقد تميلين للإكتئاب والتغير العاطفي نتيجة عدم انتظام الهرمونات .