النفط يتراجع مع استعداد أوبك لبحث المزيد من خفض الإنتاج

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط في تداولات هادئة قبيل محادثات أوبك التي تُعقد في فيينا في وقت لاحق اليوم الخميس، لتقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل احتمال اتفاق المنتجين على مزيد من خفض الإنتاج وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.2 في المائة إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش. وكان برنت قد صعد 3.6 في المائة أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 58.21 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت 4.2 في المائة أمس الاربعاء.

وعادت الأسعار الآن تقريبا إلى مستوياتها قبل أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستمرة منذ 17 شهرا والتي أثرت في النمو العالمي والطلب على النفط.