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«التجارة» تشهر بصاحبة محطة وقود تبيع مواد بترولية مغشوشة

«التجارة» تشهر بصاحبة محطة وقود تبيع مواد بترولية مغشوشة
نايف السالم(صدى):

شهرت وزارة التجارة والإستثمار بالمواطنة “شجيعة بنت عواض بن حميد اللحياني ” صاحبة محطة وقود سيارات تدعى ” مؤسسة شجيعة للوقود ” بمكة المكرمة .

وأرجعت الوزارة ذلك إلى إرتكاب مخالفة تجارية بنقص معايير الوقود وعرض مواد بترولية ناقصة الكمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

ووفقاً لقرار المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فإنه تم الحكم بإغلاق المنشأة المخالفة وغرامة مالية ، فضلاً عن نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة الخاصة .

ويأتي هذا حرصاً على سلامة السلعة للمستهلك وعدم الغش أو التضليل ، إذ أكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش والرقابة على جميع المحطات والمنشآت التجارية والضرب بيد ٍ من حديد على المخالفين .


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