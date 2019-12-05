«التجارة» تشهر بصاحبة محطة وقود تبيع مواد بترولية مغشوشة

نايف السالم(صدى):

شهرت وزارة التجارة والإستثمار بالمواطنة “شجيعة بنت عواض بن حميد اللحياني ” صاحبة محطة وقود سيارات تدعى ” مؤسسة شجيعة للوقود ” بمكة المكرمة .

وأرجعت الوزارة ذلك إلى إرتكاب مخالفة تجارية بنقص معايير الوقود وعرض مواد بترولية ناقصة الكمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

ووفقاً لقرار المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فإنه تم الحكم بإغلاق المنشأة المخالفة وغرامة مالية ، فضلاً عن نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة الخاصة .

ويأتي هذا حرصاً على سلامة السلعة للمستهلك وعدم الغش أو التضليل ، إذ أكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش والرقابة على جميع المحطات والمنشآت التجارية والضرب بيد ٍ من حديد على المخالفين .