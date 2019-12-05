كارول سماحة: عانيت من التحرش كثيرا.. وابنتي تجمع بين المسيحية والإسلام

بيروت(صدى):

أثارت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجدل بإعترافات خطيرة عن تعرضها للتحرش 5مرات في مراحل عمرية مختلفة من الطفوله وحتى الشباب ، ما جعلها من أكثر المناهضين للتحرش الجنسي .

وقالت ” سماحة ” في لقاء تليفزيوني معها : أنا هيدا الموضوع لدي فيه هاجس كبير، بعمر الخمس سنوات، وبعمر السبع وعمر التسعة، تعرّضت كثيرًا للتحرش أنا وطفلة وأنا كبيرة، كثير مواقف خلصت حالي منها .

وأضافت : بصير قول إذا بنتي تعرضت لهذا الموقف يمكن ما تقدر تلخص حالها منه، لذا بقولها ماما جسمك ملكك، لو حتى عمرها 4 سنوات بتفهم، ما تخلي حدا يدق فيه .

وبسؤالها عن ديانة ابنتها ، إذ أن كارول مسيحية متزوجه من مسلم ، قالت : يعني بنتي بتقولي باسم الأب والابن والروح القدس، أمين الله أكبر، يعني حلو بتتأثر بأمها وبأبيها جامعة ديانتين، لا أنا ولا أبيها مزعوجين، بنحب هالشيء، وأنا برأيي هذا هو التعايش الحقيقي .

وكانت الفنانة اللبنانية قد أثارت مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام قبل أسام حينما دخلت في مشادة كلامية مع المتحدث باسم “نتنياهو ” رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اتهمه بالنازية والعنصرية لترد عليه متحدثة عن جرائم إسرائيل وعنصريتها بكلمات حاسمة .

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