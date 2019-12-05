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«الصحة» تعتمد آلية إلكترونية جديدة تسمح لمنسوبيها بتقديم طلبات النقل طوال العام

«الصحة» تعتمد آلية إلكترونية جديدة تسمح لمنسوبيها بتقديم طلبات النقل طوال العام
حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة إعتماد آلية جديدة تسمح لمنسوبيها بالنقل الخارجي أو الداخلي على مدار العام إلكترونياً ، على أن يبدأ التطبيق مطلع العام المقبل 2020 .

ومن المقرر أن يتم تقديم طلبات النقل في أي وقت على مدار العام عبر نظام ” موارد ” ، وإذا كان النقل داخلي ستجرى المفاضلة خلال آخر 5 أيام عمل من كل شهر فردي ، وإذا كان النقل خارجي ستجرى المفاضلة آخر 5 أيام عمل من كل شهر زوجي .

وأكدت الوزارة أن المفاضلة ستتم وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي ، وذلك ضماناً للعدالة ولتسهيل تحقيق الإستقرار الوظيفي .


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