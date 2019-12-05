أسعار الذهب تصعد في ظل إشارات متباينة

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي تسببت في إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر.

وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا أمس الأربعاء،لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو “جيد للغاية”.

يأتي ذلك بعد يوم من تثبيط ترامب للآمال في التوصل إلى تسوية تجارية حين قال إن اتفاقا تجاريا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1477.69 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1483 دولارا للأوقية.