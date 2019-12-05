«حينما نُكبٍر تنخفض النيران».. «حرائق الجن» تطرد أهالي قرى من منازلهم

القاهرة(صدى):

تشهد إحدى القرى المصرية بمحافظة الشرقية حرائق متكررة بلا أسباب معروفة دفعت الأهالي لإتهام الجن بإشعال النيران في منازلهم فيما تحولت بعض الشوارع إلى مخيمات إيواء خوف من النيران المفاجئة .

وتلقت الشرطة المصرية 7 بلاغات عن اشتعال النيران في أحد المنازل خلال 40يوم فقط ، بينما استعان الأهالي بالشيوخ لتلاوة القرآن الكريم إلا أن الحرائق مستمرة في منازل وقرى أخرى .

وقال شاهد عيان : لو حد حكى لي ما حدث مكنتش صدقته، لكني شفت بعيني نيران تشتعل بشكل مفاجئ ومكثف، وحينما نردد التكبير الله أكبر تنخفض النيران وتهدأ .

واشتعلت النيران في 18 منزل لعرائس وربات بيون بقرية مجاورة ما دفع الأهالي للجلوس في الشوارع والتسلح بالقرآن الكريم ، فضلاً عن حرائق إلتهمت الحقول على مدى 10 أيام وحظائر البهائم .

ومع تكرار الحوادث صار “الجن ” هو المتهم الأول لتثير الرأي العام حول حقيقة مسؤوليته عن الحوادث ، بينما أكد بعض علماء الأزهر الشريف أن الإنسان يجب أن يأخذ بالأسباب وأن الجن لديه القدرة على التشكل ولكنه غير مسؤول عن الحوادث داعين المتضررين إلى الإنصراف عن الجهل والتقوى فيما يقولون .