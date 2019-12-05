«قرقاش»: قمة الرياض قيادة مباركة للتكتل الخليجي في زمن التشتت والقلق
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تطلع الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى قمة الرياض .
وقال “قرقاش ” عبر تويتر : نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل ، تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي.
وتابع: إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق .
وأختتم “قرقاش ” بحديثه عن إلتزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك ، مؤكداًأنه الضمان الأمثل لنجاح المسيرة التي تجمع الدول الخليجية قيادة وشعوب .
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