طرق مبتكرة للاستفادة من الأطعمة منتهية الصلاحية

برلين(صدى):

ابتكر خبراء تغذية من ألمانيا عدة طرق للاستفادة الأغذية منتهية الصلاحية بدلاً من إتلافها والتخلص منها.

وساعدت بعض الشركات المستهلك في اتخاذ القرار بتحديد موعد يفضل استهلاك المنتج قبله، واتضح أن التاريخ المدون على العبوة إذا تم تجاوزه فإن الغذاء أصبح غير جيد للاستهلاك.

وجاء من أبرز هذه الأغذية أولا.. الزبادي: يمكن تناوله حتى بعد أسبوعين من انتهاء صلاحيته، وذلك حسب شكله ومذاقه ورائحته، فإذا كان شكل ورائحة ومذاق جيدين فيمكن تناوله.

ثانيا..البطاطس: البطاطس التي نبتت لها براعم لا تكون ذات جودة مع مرور الوقت، ولكن هذا لا يعني أنها غير صالحة للاستهلاك، بل يمكن تناولها مهروسة بالكريمة دون خوف منها.

ثالثا.. زيت الطهي: يمكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة لفترة طويلة بعد فتحه وسيبقى طازجاً، وإذا ما بدأ في التجمد فلا يجب عليك القلق فهذا شيء عادي، وسيعود لطبيعته مجدداً إذا ظل خارج الثلاجة.

رابعا.. البيض: لا ترمي البيض في سلة المهملات إذا مر عليه وقت طويل دون استهلاكه فربما لا يزال صالحاً للاستخدام لأغراض أخرى كاستخدامه في إعداد الخبز مثلاً، ويمكن التأكد من صلاحيته بوضعه في كوب مليء بالماء، وإذا غرقت البيضة ورقدت على جانبها فهذا يعني أنها طازجة.