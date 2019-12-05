 4 أدوية ممنوعة أثناء الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتطلب فترة الحمل من السيدات تجنب القيام ببعض الممارسات الخاطئة التي تهدد صحتهن وصحة الجنين بسبب المضاعفات، مثل الإجهاض والعيوب الخلقية، ومن أبرزها تناول الأدوية بشكلٍ عشوائي.

ويتوجب على السيدات الحوامل ألا يتناولن الأدوية، خاصةً في الثلث الأول من الحمل، على عكس الفيتامينات المسموحة من قبل الطبيب.

ونستعرض أبرز الأدوية المحظورة خلال هذه الفترة ومنها: 1- بعض أنواع المضادات الحيوية: تؤثر على عظام الأجنة، وقد تتسبب في الإصابة ببعض العيوب الخلقية، أبرزها شفة الأرنبية، لذلك يجب الحرص على تجنب تناولها دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

2- المهدئات:يتعرَّض الجهاز العصبي الخاص بالأجنة لضررٍ بالغ عند تناول السيدات للمهدئات خلال فترة الحمل، ما يزيد من خطر ولادة أطفال يعانون من تشوهات في العمود الفقري أو المخ أو الجمجمة.

3- مضادات لهرمون الغدة الدرقية:تهدد مضادات هرمون الغدة الدرقية الأجنة بالتشوهات، كما تزيد من خطر ولادة أطفال يعانون من مشكلات بالغدة الدرقية.

4- العلاج الكيماوي:قد تكون بعض السيدات الحوامل مصابات بالسرطان، الأمر الذي يجبرهن على تلقي العلاج الكيماوي، على الرغم من خطورته على صحة الأجنة، لذلك يجب استشارة الطبيب في حالة الإصابة بأحد أنواع السرطانات.