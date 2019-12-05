قرعة بطولة الصداقة الدولية للجاليات بجدة تضع الثلاثي ساحل العاج والكاميرون وغانا بمجموعة الموت

محمد السعران(صدى):

تستعد عروس البحر الاحمر محافظة جدة لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”.

حيث تنتظر عددًا من الفرق المشاركة مواجهات قوية في البطولة التي تنطلق -ان شاء الله- 12 ديسمبر بمباراة الافتتاح بين فريق جاليات الصومال وفريق جاليات الهند وهي أكثر الفرق شعبية جماهيرية في المملكة .

وتشهد البطولة مواجهة كبيرة يغلب عليها الحماس والتنافس القوى بين الاشقاء العرب السعودية ومصر ومواجهات لأقوى فرق القارة الافريقية الكاميرون وساحل العاج وغانا وساحل العاج.

وصرح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الاستاذ ديابي غوسو ناصري رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمنلكة أن البطولة سوف تكشف عن عدد من اللاعبين الموهوبين المنتظر تألقهم في عالم الساحرة المستديرة.

واضاف ديابي ان قرعة بطولة الصداقة الدولية للجاليات لكرة القدم (2019م) اسفرت عن مواجهات قوية ستكون في بعض مباريات المجموعات الأربعة من أبرزها وقوع ساحل العاج ـ الكاميرون ــ غانا في المجموعة الاولي أقوى المجموعات والتي أطلق عليها “مجموعة الموت”.

وقد أشار الاستاذ ديابي غوسو ناصري رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة بموافقة مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع على إقامة البطولة بعد موافقة أمارة مكة المكرمة بناء على برقية مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة المتضمنة إقامة البطولة بجدة تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة .