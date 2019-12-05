«المسند»: 34 زلزالا ضرب العالم أمس

علي القحطاني(صدى):

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند عن وقوع 34 زلزال في مناطق مختلفة بالعالم أمس الأربعاء .

وقال المسند أن جميع الزلازل كانت أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر ، كما بينت خريطة مواقع الزلازل ، مشيراً إلى أن هذا العدد يعتبر معدل طبيعي وغير مقلق .

من ناحية أخرى ، كشف المسند عن تشكل 4عواصف مدرية في وقت واحد بنفس الحوض المائي ببحر العرب والمحيط الهندي وهو يعد مشهد جوي نادر الحدوث .

وأضاف أن تلك العواصف قد تؤثر على حرارة الحوض ورطوبته وأجزاء من القرن الأفريقي ، وقد تسبب أمطار بجنوب وجنوب غرب الجزيرة العربية .