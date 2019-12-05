بالفيديو..هيا الشعيبي: «اللي يصير في الرياض مو شوية»
أعلنت الممثلة الكويتية، هيا الشعيبي، نيتها لشراء منزلا في الرياض، مؤكدة أنها ستصبح هوليوود العرب.
وقالت الشعيبي: الرياض ستصير هوليوود العرب في 2022؛ هو دا اللي قاعدة أشوفه، اللي يصير في الرياض مو شوية، يعطيكم العافية جميعا.
وتتواجد هيا الشعيبي في الرياض بعد أن بدأت الاستعدادات لعمل فني كوميدي بعنوان «بركات»، بطولة مجموعة من النجوم الخليجيين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1113 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللي يصير في الرياض خزي وعار قاتل الله من قتل الحياء والفضيلة…
عجيب[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 13 دقيقة
بكره يعطونها شقه مجانا.عشان طبلت. وحنا نقسط