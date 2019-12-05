بالفيديو.. زلة لسان تورط جوارديولا

نواف السالم(صدى):

تعرض المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على بيرنلي 4-1 في الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جوارديولا يتحدث عن أداء لاعبه رودري هيرنانديز في المباراة، قائلا: «هو دائما يساعدنا في الملعب، في مثل هذه المواقف أعتقد أن طريقة لعبه تتلاءم بشكل مثالي مع بطولة الدوري الإنجليزي، وأظن أن بايرن … ».

وتدارك جوارديولا هفوته بعدما ذكر اسم ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني بدلا من فريقه الحالي مانشستر سيتي.

وضرب رأسه بكفه مصححًا اسم النادي لمانشستر سيتي اشترى، متعجبا من زلة لسانه: «لماذا قلت بايرن ميونخ ما هذا؟».