رئيس اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي: ترامب تجاوز سلطته وتصرفاته تعد أساسا لعزله

وكالات(صدى):

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، عقب جلسات استماع الخبراء اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاوز سلطته، وتصرفاته تعد أساسا لعزله.

وأكد أن ترامب ارتكب مخالفة تستدعي المساءلة، بطلبه من حكومة أجنبية التدخل في الانتخابات.

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، وافقت على التقرير الذي أعده الديمقراطيون والمتعلق بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله، يوم الأربعاء.

ووفقا لنتائج التصويت، صوت لصالح قرار المساءلة الأغلبية وهم 13 عضوا، مقابل 9 ضد القرار.

وعقب ذلك ستحيل لجنة الاستخبارات التقرير الممهد لمحاكمة ترامب برلمانيا إلى اللجنة القضائية.

وكان ثلاثة من أساتذة القانون بالجامعات الأمريكية، أكدوا أن الاتهامات الموجهة لترامب، تستوجب عزله، مجمعين على أن الإدانات صحيحة وتستوجب عزله.