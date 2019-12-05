حقيقة انضمام لاعب قطري لصفوف الهلال

ماجد محمد(صدى):

أثارت تغريدة لإعلامي برازيلي جدلا وتساؤلات كثيرة، بعدما كشف فيها اقتراب نادي الهلال من ضم اللاعب القطري أكرم عفيف، الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب آسيوي.

وبعد الجدل الناتج عن التغريدة، أوضح الإعلامي أن تغريدته جاءت بناءً على خبر قرأه في أحد المواقع، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أي معلومات عن الأمر.

فيما كشفت مصادر هلالية، استمرار المحترفين السبعة حتى نهاية الموسم، نافية ما تمت إثارته بشأن رغبة اثنين من محترفي الفريق في الرحيل أو رغبة النادي في التعاقد مع آخرين.