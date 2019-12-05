نساء تركيا في خطر..390 ضحية أخرها راقصة باليه

أنقرة(صدى):

أصبح سيناريو جرائم القتل بحق النساء في تركيا متكررًا، لتزداد المطالب باتخاذ إجراءات وقائية لحماية النساء وتشديد القوانين، بعد جريمة هي الأحدث في سلسلة مقتل نساء على يد رجال.

وأصبحت سيرين أوزديمير، المرأة الـ390 التي تقتل على يد الرجال في تركيا، حيث طعنت حتى الموت، وهي في طريق عودتها إلى المنزل من التدريب.

وبعد عملية الطعن أحضر المسعفون أوزديمير، بينما كان المهاجم قد لاذ بالفرار من المنطقة.

ولطالما حثت المنظمات الحقوقية النسائية في تركيا، السلطات، على اتخاذ إجراءات جادة لمنع قتل المزيد من النساء، مشيرة إلى أن البلد يعاني بالفعل من قتل النساء على أيدي أزواجهن السابقين أو الأقارب الذكور.

وبحسب الإحصاءات، فإن زهاء 390 امراة تعرضن للقتل في تركيا على أيدي رجال عام 2019، وتم تسجيل مقتل 39 امرأة في شهر نوفمبر فقط.