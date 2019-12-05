لمرورهما بضائقة مالية..فتاة ليل وزوجها يستدرجان خمسيني وينهيان حياته

القاهرة(صدى):

عثرت الشرطة المصرية على جثة رجل خمسيني ملقاة بمقلب قمامة، ليتبين أن وراء الواقعة فتاة ليل وزوجها استدرجاه بحجة ممارسة الرذيلة للاستيلاء على أمواله، لمرورهما بضائقة مالية.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقر الأول بارتكاب الواقعة والتي تخلص إلى سابقة تعرف زوجته على المجني عليه منذ فترة أثناء عملها بملهى ليلي وإقامة علاقة جنسية معه نظير مبلغ مالي مع علمه بذلك.

وأقر بأنه نظرا لتردي حالتهما المادية في الآونة الأخيرة تراودت إلى ذهنه وزوجته فكرة استدراج المجني عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وحال محاولته الفرار أجهز عليه بسكين، ليسقط قتيلا.