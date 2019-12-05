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رسالة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي المصري بعد تعرضه لوعكة صحية

رسالة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي المصري بعد تعرضه لوعكة صحية
طلال الغامدي(صدى):

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة شكر لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، بعدما تمنى له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وقال آل الشيخ: أشكر أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جماهير الأهلي، ولكل محب سأل عني.

وأضاف: انا الحمد لله بخير، سأعود قريبا للوطن إن شاء الله، لا أراكم الله مكروه في غالي.

يذكر أن آل الشيخ غادر المملكة في رحلة علاج تأخرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض.

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