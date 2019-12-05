الدوري الإنجليزي..مانشستر يونايتد يهزم توتنهام

نواف السالم(صدى):

تغلب مانشستر يونايتد على توتنهام، مساء الأربعاء، 2-1، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.

فيما تغلب تشيلسي على أستون فيلا بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البطولة ذاتها.

وبهذا الانتصار يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 29 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الـ15.