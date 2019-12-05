وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي اكتساب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، موظف الاعتماد الطبي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، طبيب مقيم: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة، مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

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