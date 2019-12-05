ضبط شحنة ضخمة من الصواريخ الإيرانية في طريقها للحوثي
أعلن مسؤولون أمريكيون، عن مصادرة كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية من قبل سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.
وأوضح، أن الصواريخ كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، مشيرين إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن.
وأكدوا أن المصادرة تمت من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.
وأفادوا بأن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3224 ] نشر منذ 16 دقيقة
اذآ ماذا انتم فاعلون لو كان النظام الدولي ومصداقيتة تهمكم
الظاهر معادة المجوس والباطن تصرفاتهم تقابل بشجب واستنكار شديدين
لو كان غيرهم بمكانهم لتم دهكة وصدام خير دليل بإدعائات وافراءت باطلة تم غزو العراق