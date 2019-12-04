مؤتمر صحفي لنادي الإبل على هامش النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بدر الحارثي(صدى):

ينظم نادي الإبل مساء غد الخميس 5 ديسمير 2019 مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عدد من الإجراءات والتنظيمات الجديدة الخاصة بالنسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك في مقر وكالة الانباء السعودية (واس)

وأوضحت إدارة النادي في بيان لها، أن المؤتمر سيسلط الضوء على مستجدات النسخة الرابعة من المهرجان وآخر الاستعدادات والتطورات، إضافة للإعلان عن الإجراءات والتنظيمات المستحدثة في هذا العام، والآليات المتبعة لكشف العبث في الإبل، ومستجدات الأنظمة المتعلقة بالإبل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ووفقا للبيان فإن المؤتمر سيعقد بحضور عضو مجلس إدارة النادي الأستاذ فوزان الماضي، وممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، ورئيس اللجنة الطبية بالمهرجان الدكتور عبدالله الحواس.

ويدعوا نادي الإبل وسائل الإعلام والصحفيين المهتمين لحضور المؤتمر وطرح استفساراتهم حول النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.