إعلامي يقترح مدرب الهلال الأسبق لتدريب الشباب

ماجد محمد(صدى):

اقترح الإعلامي هيثم باماقوس، الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الأسبق، لتدريب نادي الشباب بعد إقالة خورخي ألميرون.

وقال باماقوس: « كان على إدارة الشباب أن تقيل ألميرون خلال فترة التوقف الماضية، لأن آداءه الفني سيء جدًا، ونأمل أن يكون قرار إقالته بداية لعودة الشباب لمستواه المعهود، وقوة المنافسة مع الأندية الأخرى».

وأضاف: « أهنئ نادي الشعلة على ثقته الكبيرة ومستواه الرائع أمام الشباب، وأخشى أن ابتعاد الشباب عن المنافسات والبطولات سيبعد عنه مشجعيه وسيؤدي إلى هجره».

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