بين بكاء وفرحة.. عازفات سعوديات تظهرن للمرة الأولى على التليفزيون (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

استضاف برنامج «معالي المواطن»، اليوم الأربعاء، عدد من العازفات السعوديات الشابات، وهن: روان الدريس (عازف بيانو)، نداء تركستاني (عازفة عود)، الفنانة وعد.

وقالت روان، أنها تعلّمت العزف بمفردها حتى أتقنت النوتة الموسيقية، وبعد ذلك بـ7 سنوات تمكنت من دراسة الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما نداء تركستاني، فقد عزفت على مقام البيات الموسيقي، فقد أوضحت أنها بدأت تعلم العزف منذ 3 سنوات وقد تأثرت بشدة أثناء عزفها حيث بكت على الهواء مباشرة.

عازفة البيانو السعودية روان الدريس: تعلمت العزف قبل 9 سنوات.. وتعلمت قراءة النوتة ذاتياً#معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/gxrR59CXAG — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 4, 2019

اقرأ أيضًا: